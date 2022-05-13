Какие приспособления помогут избавиться от комаров

Дачный сезон вот-вот будет открыт, но помимо радостей времяпрепровождение на природе несет с собой и некоторые минусы, одним из которых является постоянное присутствие надоедливых насекомых - комаров. Рамблер постарался разобраться, какие приспособления помогут защитить себя от назойливых насекомых на участке.

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Ультразвуковые отпугиватели

Такая вещь хороша тем, что не представляет абсолютно никакой опасности для человека и точно не вызывает аллергии, чем не могут похвастаться различные репелленты, наносящиеся на кожу или одежду. Радиус действия недорого отпугивателя около двух метров. Эти приспособления бывают как на батарейках, так и работающими от сети. Те, что работают от розетки, покрывают большее пространство, действие некоторых распространяется до 120 кв.м. замкнутого пространства. Звуковые волны находятся на частотах, неуловимых человеческим слухом, поэтому вам не доставят никакого дискомфорта. Такие приборы отпугивают не только комаров, но и клещей, тараканов и многих других насекомых.

Антимоскитные браслеты

Широко используются на природе и детьми, и взрослыми. Внутри силиконового браслета натуральные эфирные масла, запах которых крайне неприятен для комаров, чем, собственно, и отпугивает насекомых. Аллергия на такие средства очень маловероятна, если только у человека нет аллергии на конкретные масла, входящие в состав. Браслет водонепроницаемый и с легкостью наденется как на руку, так и на ногу или поверх одежды. Продолжительность действия браслета около двух-трех месяцев, а цены на них весьма демократичны.

Антимоскитная лампа