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1 час назад

Скульптуру балерины Дега продали за рекордные $41,6 млн

Секрет Фирмы

На аукционе Christie's прошла распродажа коллекции бывшей жены техасского нефтяного магната Энн Басс.

Скульптуру балерины Дега продали за рекордные $41,6 млн
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На торги выставили 12 произведений искусства: три картины Клода Моне, две картины Марка Ротко, скульптуры, рисунок и картину Эдгара Дега, а также картины Вильгельма Хаммерсхея, Бальтюса и Мориса Луиса.

Скульптуру «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица» Эдгара Дега продали за рекордные для художника $41,6 млн. Коллекцию экс-супруги Сида Басса продали за $363,87 млн.

Дороже всего удалось продать картины «Парламент, закат солнца» Моне ($75,9 млн), «Оттенки красного» Ротко ($66,8 млн) и скульптуру «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица» Эдгара Дега ($41,6 млн). Скульптура установила новый рекорд для Дега — другую «Маленькую танцовщицу» в 2015-м удалось продать за $24,8 млн.

В аукционном доме заявили, что Энн Басс была одним из ведущих филантропов и исключительным знатоком искусства. Она была замужем за нефтяным магнатом из Техаса Сидом Бассом, состояние которого оценивается в $3,5 млрд.

Коллекцию из 12 произведений искусства она собирала в своём доме в Нью-Йорке.

Вещи,Эдгар Дега,Марк Ротко,
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