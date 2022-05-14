Забытые в московском метро необычные вещи

Шишки, весла, пюпитр и другие забытые в московском метрополитене необычные вещи перечислили в Телеграм-канале «Дептранс Москвы».

Фото: Мослента Мослента

В майские праздников пассажиры метро оставили в транспорте жалюзи в коробке, увлажнитель воздуха, весла лодки, сосновые шишки, пюпитр, автомобильные чехлы, музыкальный инструмент укулеле, букеты искусственных цветов и теннисную ракетку.

По данным ведомства, с начала года горожане оставили в подземке 7 945 предметов. Все они были направлены на склады забытых вещей на трех станциях метро: «Котельниики», «Деловой центр» и «Черкизовская».