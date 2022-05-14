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33 минуты назад

Забытые в московском метро необычные вещи

Мослентаиещё 2

Шишки, весла, пюпитр и другие забытые в московском метрополитене необычные вещи перечислили в Телеграм-канале «Дептранс Москвы».

Забытые в московском метро необычные вещи
Фото: МослентаМослента

В майские праздников пассажиры метро оставили в транспорте жалюзи в коробке, увлажнитель воздуха, весла лодки, сосновые шишки, пюпитр, автомобильные чехлы, музыкальный инструмент укулеле, букеты искусственных цветов и теннисную ракетку.

По данным ведомства, с начала года горожане оставили в подземке 7 945 предметов. Все они были направлены на склады забытых вещей на трех станциях метро: «Котельниики», «Деловой центр» и «Черкизовская».

Дептранс напоминает, что при потере вещей следует обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или оставить заявку через приложение «Метро Москвы» в разделе «Забытые вещи».

Вещи,
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