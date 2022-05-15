За что обезглавили Русалочку в Копенгагене

Сказки Андерсена прославили Данию, а символом ее столицы стала скульптура самой известной героини сказочника — Русалочки. Несмотря на любовь туристов, статуя не раз становилась жертвой вандалов. «Рамблер» вспомнил историю громкого покушения на бронзовую морскую деву.

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Статую изваял скульптор Эдвард Эриксен по заказу Карла Якобсона, сына владельца пивоваренного концерна Carlsberg. Меценат находился под впечатлением от балета «Русалочка», который посмотрел в Королевском театре Копенгагена. Моделью стала балерина Эллен Прайс. Но когда она узнала о предстоящей обнаженной натуре, то отказалась позировать. В итоге Русалочке досталось от балерины только лицо. Тогда скульптора выручила его жена Элин, которая и подарила статуе свою фигуру. В 1913 году скульптуру установили в порту Копенгагена.

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Впоследствии Эдвард Эриксен увлекся религией и сокрушался, что полуобнаженная дева стала самой знаменитой его работой. Гонорар он передал благотворительной организации.

К сожалению, Русалочка привлекает не только романтически настроенных горожан и туристов, но и хулиганов.

24 апреля 1964 года скульптура в прямом смысле лишилась головы. Неизвестные злоумышленники отпилили голову морской деве. Ее так и не нашли. К счастью, в музее изобразительных искусств хранился гипсовый слепок головы, поэтому ее удалось восстановить в точности.

Спустя много лет художник Йорген Нэш в своей книге, изданной в 1997 году, признался, что это он отпилил голову Русалочке и утопил ее в болоте. Свой поступок он назвал актом символической борьбы с классическим буржуазным искусством и обществом потребления в целом.

Дело в том, что в молодости Йорген Нэш примкнул к леворадикальному движению ситуационистов, которые были известны скандальными выходками. Он даже основал собственную группу в Ситуационистском Интернационале (СИ). Впрочем все это не помешало ему стать почетным художником Королевской академии художеств. Вместе со своими сторонниками он боролся с другими группами в этом движении и был исключен. Позже Нэш отмечал тоталитарный характер СИ. В 1972 году организация была распущена. Художник скончался в 2004 году.

Впрочем, бедствия Русалочки на этом не закончились. В 1984 году два подростка отпилили ей правую руку, а в 1998 году она вновь потеряла голову, однако на этот раз ее нашли. В 2003 году ее даже взорвали. На следующий год ей пришлось примерить паранджу. Кроме того, ее неоднократно обливали краской.