За что обезглавили Русалочку в Копенгагене

Сказки Андерсена прославили Данию, а символом ее столицы стала скульптура самой известной героини сказочника — Русалочки. Несмотря на любовь туристов, статуя не раз становилась жертвой вандалов. «Рамблер» вспомнил историю громкого покушения на бронзовую морскую деву.
Статую изваял скульптор Эдвард Эриксен по заказу Карла Якобсона, сына владельца пивоваренного концерна Carlsberg. Меценат находился под впечатлением от балета «Русалочка», который посмотрел в Королевском театре Копенгагена. Моделью стала балерина Эллен Прайс. Но когда она узнала о предстоящей обнаженной натуре, то отказалась позировать. В итоге Русалочке досталось от балерины только лицо. Тогда скульптора выручила его жена Элин, которая и подарила статуе свою фигуру. В 1913 году скульптуру установили в порту Копенгагена.
Впоследствии Эдвард Эриксен увлекся религией и сокрушался, что полуобнаженная дева стала самой знаменитой его работой. Гонорар он передал благотворительной организации.
К сожалению, Русалочка привлекает не только романтически настроенных горожан и туристов, но и хулиганов.
24 апреля 1964 года скульптура в прямом смысле лишилась головы. Неизвестные злоумышленники отпилили голову морской деве. Ее так и не нашли. К счастью, в музее изобразительных искусств хранился гипсовый слепок головы, поэтому ее удалось восстановить в точности.
Спустя много лет художник Йорген Нэш в своей книге, изданной в 1997 году, признался, что это он отпилил голову Русалочке и утопил ее в болоте. Свой поступок он назвал актом символической борьбы с классическим буржуазным искусством и обществом потребления в целом.
Дело в том, что в молодости Йорген Нэш примкнул к леворадикальному движению ситуационистов, которые были известны скандальными выходками. Он даже основал собственную группу в Ситуационистском Интернационале (СИ). Впрочем все это не помешало ему стать почетным художником Королевской академии художеств. Вместе со своими сторонниками он боролся с другими группами в этом движении и был исключен. Позже Нэш отмечал тоталитарный характер СИ. В 1972 году организация была распущена. Художник скончался в 2004 году.
Впрочем, бедствия Русалочки на этом не закончились. В 1984 году два подростка отпилили ей правую руку, а в 1998 году она вновь потеряла голову, однако на этот раз ее нашли. В 2003 году ее даже взорвали. На следующий год ей пришлось примерить паранджу. Кроме того, ее неоднократно обливали краской.
В 2007 году по приказу городских властей скульптуру перенесли дальше от берега, чтобы таким образом затруднить к ней доступ. Впрочем, от новых покушений это ее не защитило. Как и с героиней сказки люди жестоко обошлись с бронзовой морской девой.