Пользователи сети обсудили LEGO по-советски

«Бывало целыми днями гайки крутил и что-то строил», «Я часами мог сидеть или лежать на полу, на ковре, диване и изобретать», «Аж руки задрожали от воспоминаний», «За мной можно было даже не приглядывать, я был очень занят сборкой», «Я туда ещё встраивал моторчик с батарейкой, фантазии было хоть отбавляй», «Кран собирал. В нем работали ниточки, крюковая работала, поворот башни», «Я из двух разных подобных собирал все что было душе угодно», — поделились воспоминаниями о советском детстве некоторые юзеры.