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3 часа назад

Пользователи сети обсудили LEGO по-советски

Мослента

Пользователи социальной сети «Вконтакте» обсудили LEGO по-советски под фотографией легендарного металлического конструктора времен СССР, опубликованной в группе «Выросли в 90-е».

Пользователи сети обсудили LEGO по-советски
Фото: МослентаМослента

«Бывало целыми днями гайки крутил и что-то строил», «Я часами мог сидеть или лежать на полу, на ковре, диване и изобретать», «Аж руки задрожали от воспоминаний», «За мной можно было даже не приглядывать, я был очень занят сборкой», «Я туда ещё встраивал моторчик с батарейкой, фантазии было хоть отбавляй», «Кран собирал. В нем работали ниточки, крюковая работала, поворот башни», «Я из двух разных подобных собирал все что было душе угодно», — поделились воспоминаниями о советском детстве некоторые юзеры.

Среди главных плюсов пользователи называли не только увлекательное времяпрепровождение, но и развитие воображения, моторики, логики.

«Этот конструктор воспитал больше инженеров, чем любой университет», — пошутил один из подписчиков сообщества.

Ранее в сети вспомнили разливные соки времен СССР. Пользователи отметили, что самым дешевым был напиток из груши-дички, который стоил 9 рублей.

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