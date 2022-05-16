Куклы Барби с лицом Елизаветы II раскупили за три секунды

Юбилейные куклы Барби с лицом королевы Великобритании Елизаветы II были раскуплены за три секунды. Об этом The Guardian рассказали в сети магазинов для дома John Lewis.

Коллекционная фигурка стоила около 7,5 тысячи рублей, теперь же перекупщики продают их минимум по двойной цене. Производитель Барби, компания Mattel, допустила, что в будущем может появиться еще одна партия кукол.

Почетная кукла, изображающая главу британской монархии, посвящена 70-летию пребывания королевы на троне. Отмечается, что она «мгновенно узнаваема» в элегантном платье цвета слоновой кости и с синей лентой, украшенной орденами.