Культовую игровую приставку времен СССР обсудили в сети

«Да была такая, все детство в нее резалась», «Когда шел на рекорд и разбивалось последние яйцо, был готов запустить его в стену», «Я даже этот звук услышала», «Спустя 30 лет я слышу эту музыку», «Несколько штук таких было», «Мечтал доиграть до конца, но ни разу не получилось», — вспомнили подписчики.