Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Культовую игровую приставку времен СССР обсудили в сети

Мослента

Культовую игровую приставку времен СССР обсудили в социальной сети «ВКонтакте». Авторы группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» опубликовали фотографию электронной игры «Ну, погоди!».

Культовую игровую приставку времен СССР обсудили в сети
Фото: МослентаМослента

Снимок сопровождался комментарием: «В детстве мы мeчтaли о такой игре. Цена была 25 рублей. У меня была тaкaя. Как же тянулось время, когда отец брал у меня ее поиграть».

«Да была такая, все детство в нее резалась», «Когда шел на рекорд и разбивалось последние яйцо, был готов запустить его в стену», «Я даже этот звук услышала», «Спустя 30 лет я слышу эту музыку», «Несколько штук таких было», «Мечтал доиграть до конца, но ни разу не получилось», — вспомнили подписчики.

Юзеры отметили, что было еще много других игр из этой серии. Гонки «Автосламом», «Охота», «Кот-рыболов», «Атака астероидов», «Разведчики космоса», «Хоккей» и другие.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители