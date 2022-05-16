Культовую игровую приставку времен СССР обсудили в сети

Культовую игровую приставку времен СССР обсудили в социальной сети «ВКонтакте». Авторы группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» опубликовали фотографию электронной игры «Ну, погоди!».
Снимок сопровождался комментарием: «В детстве мы мeчтaли о такой игре. Цена была 25 рублей. У меня была тaкaя. Как же тянулось время, когда отец брал у меня ее поиграть».
«Да была такая, все детство в нее резалась», «Когда шел на рекорд и разбивалось последние яйцо, был готов запустить его в стену», «Я даже этот звук услышала», «Спустя 30 лет я слышу эту музыку», «Несколько штук таких было», «Мечтал доиграть до конца, но ни разу не получилось», — вспомнили подписчики.
Юзеры отметили, что было еще много других игр из этой серии. Гонки «Автосламом», «Охота», «Кот-рыболов», «Атака астероидов», «Разведчики космоса», «Хоккей» и другие.