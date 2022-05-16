Барби-знаменитости: скандалы, запреты и ажиотаж

Издание Guardian сообщило, что куклы Барби в образе королевы Великобритании Елизаветы II были раскуплены моментально. Компания Mattel выпустила ограниченную серию кукол с лицом королевы в преддверии 70-летия ее правления. Куклы были раскуплены очень быстро, с связи с чем компания задумалась о выпуске дополнительной партии Барби.

Фото: MATTEL MATTEL

Кукла "Barbie Signature Queen Elizabeth II" одета в светлое платье, украшенное медальонами - именно в таком образе обычно Елизавета II предстает на семейных снимках. На кукле голубая лента с орденами, волосы уложены в знаменитую прическу королевы, а на голове тиара, выполненная подобно той, что была на королеве Марии, сама же Елизавета в такой выходила замуж за принца Филиппа. На руках Барби белые рукавицы, на шее - ожерелье, имитирующее бриллиантовое.

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Компания-производитель Барби и ранее не раз вдохновлялась известными личностями при создании своих кукол. Однако не всегда этому были рады те, кто связан со звездами, чей образ использовали производители. Так, однажды Mattel выпустили серию Барби в образе Фриды Кало, на что резко отреагировала семья мексиканской художницы, указав на то, что у фирмы не было никаких юридических прав использовать образ Фриды в создании своих кукол. Помимо этого, они подчеркнули, что в Барби не были переданы ее внешние особенности и вообще ее образ слишком глубок для того, чтобы пытаться его передать с помощью пластиковой игрушки. История закончилась тем, что судом было запрещено продавать куклы с лицом Фриды Кало в Мексике.

А в некоторых мусульманских странах и вовсе запретили продажу любых кукол Барби за излишнюю откровенность в нарядах этих игрушек. Иран и Саудовская Аравия перестали продавать Барби, решив, что таким образом уберегают мусульманскую молодежь и детей от ненужных вещей, идущих вразрез с их взглядами и религией. В Сирии же начали производить аналог американской игрушки - куклу Фуллу, на ее лице отсутствует макияж, ее кожа более смуглая, глаза - темные, а одежда гораздо более скромная. Фуллу можно одеть в хиджаб, а у некоторых даже есть коврики для намаза в комплекте.

Mattel Шер