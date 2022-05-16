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45 минут назад

Смогут ли средневековые доспехи защитить от современной винтовки

Ferra.ru

В сети появился материал, в котором рассматривается эффективность брони времен средневековья при столкновении с современным оружием.

Смогут ли средневековые доспехи защитить от современной винтовки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стоит отметить, что та же нательная броня была чуть ли не единственным средством защиты жизни человека в бою в до-пороховую эпоху. И тогда она справлялась сразу с двумя задачами: защитой бойца и предоставления ему достаточно высокого уровня подвижности.

Как ни странно, с современной винтовкой такие доспехи тоже отлично справляются. Да, не без труда. Но при этом дробь так и не прошла в тело манекена, на который была надета броня.

Стоит, правда, учитывать, что при ударе боевого снаряда о тело могут пострадать некоторые органы. Но для того, чтобы выяснить этот момент, нужно провести отдельное испытание.

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