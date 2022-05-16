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2 часа назад

Москвичка продает необычные туфли, к которым советует завести таксу

Газета.Ru

Москвичка дала объявление о продаже "необычных" туфель, к которым она советует завести таксу. Объявление о продаже появилось на площадке Avito.

Москвичка продает туфли, к которым советует завести таксу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В описании "Необычных черных туфель" женщина указала, что они, по ее мнению, являются символом "независимости и женственности 21 века". Продавец обещает: на обладательницу туфель будут смотреть, потому что таких больше нет.

"Я заплатила за них сумасшедшие деньги. И ходила в них упорно. И все смотрели, а я ходила. Они многим нравятся, я получала кучу комплиментов, в том числе за вкус и за независимость",

- написала в объявлении Татьяна.

Потенциальным покупательницам Татьяна рекомендует хорошенько подумать и решить, готовы ли они к выходу в такой обуви.

"Смотрите и думайте, достаточно ли вы здравомыслящая, чтобы носить такую независимую модель. Хорошо завести таксу и ходить с ней, она такая же длинная",

— добавила автор объявления.

В описании автор уточнила, что туфли неглубокие, видны пальцы, что, по ее мнению, смотрится очень сексуально. "В общем, классные туфли, жаль, что стали малы, я бы с удовольствием их носила", - подытожила она.

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