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1 час назад

«Скрипка Энгра» стала самой дорогой фотографией в истории

Sostav.ruиещё 1

Снимок американского художника Мана Рея "Скрипка Энгра" был продан на торгах Christie's за рекордные $12,4 млн — таким образом, работа, сделанная в 1924 году, стала самой дорогой фотографией в истории, сообщает CNN.

«Скрипка Энгра» стала самой дорогой фотографией в истории
Фото: Sostav.ruSostav.ru

На фотографии изображена Кики де Монпарнас — муза Мана Рея, на теле которой расположен рисунок в виде резонаторных отверстий скрипки. При создании композиции креатор вдохновлялся картиной "Купальщица Вальпинсона" Жана Огюста Доминика Энгра. А название стало отсылкой к музыкальному хобби художника.

На торги Christie's была выставлена оригинальная фотографическая копия с негатива автора — она была сделана в одно время с оригиналом. Снимок оценили выше другого "рекордсмена" — в 2011 году работа немецкого фотографа Андреаса Гурски "Рейн II" была продана на аукционе за $4,4 млн.

Российскую современную интерпретацию "Скрипки Энгра" можно было увидеть в календаре Fotolab на 2022 год — принт разработал фотограф Евгений Военский.

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