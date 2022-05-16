В Китае случайно нашли ценную эпитафию династии Тан

В Китае археологи обследовали дом фермера, расположенный в провинции Хэбэй на севере страны. Там была найдена реликвия, идентифицированная специалистами в качестве хорошо сохранившейся исторически ценной эпитафии.

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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", археологи обнаружили эпитафию, датируемую 757 годом нашей эры. Иными словами, реликвия относится к периоду правления династии Тан (618-907 гг.). Она была найдена в доме фермера, по сути, случайно.

Находка была идентифицирована археологами, проводившими исследование реликвий народной культуры в деревне Янхуанъин уезда Линьси. Это оказалась эпитафия, выбитая на поверхности голубого камня. Ее длина составляет 40 сантиметров, а ширина – 15 сантиметров. Особенностью является то, что вокруг текста выгравированы китайские зодиакальные изображения человеческих тел и голов животных.