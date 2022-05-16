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1 час назад

В Китае случайно нашли ценную эпитафию династии Тан

Российская Газета

В Китае археологи обследовали дом фермера, расположенный в провинции Хэбэй на севере страны. Там была найдена реликвия, идентифицированная специалистами в качестве хорошо сохранившейся исторически ценной эпитафии.

В Китае случайно нашли ценную эпитафию династии Тан
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", археологи обнаружили эпитафию, датируемую 757 годом нашей эры. Иными словами, реликвия относится к периоду правления династии Тан (618-907 гг.). Она была найдена в доме фермера, по сути, случайно.

Находка была идентифицирована археологами, проводившими исследование реликвий народной культуры в деревне Янхуанъин уезда Линьси. Это оказалась эпитафия, выбитая на поверхности голубого камня. Ее длина составляет 40 сантиметров, а ширина – 15 сантиметров. Особенностью является то, что вокруг текста выгравированы китайские зодиакальные изображения человеческих тел и голов животных.

Сам текст уже удалось расшифровать. В нем подробно описывается история жизни владельца гробницы, для которой была изготовлена эпитафия. В тексте перечисляется состав семьи умершего, а также имена и официальные должности его предков. Как сказал Ван Вэньли, исследователь истории и культуры, данная находка предоставляет ученым дополнительные исторические материалы для изучения местных официальных должностей периода правления династии Тан. Кроме того, текст имеет важную историческую справочную ценность.

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