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1 час назад

Мужчина обнаружил пугающее послание рядом с кладбищем

Lenta.ruиещё 1

Пользователь Reddit показал фотографию послания, которое он обнаружил в лесу рядом с кладбищем. Менее чем за сутки публикация мужчины набрала десятки комментариев: многие посчитали содержание записки пугающим.

Мужчина обнаружил пугающее послание рядом с кладбищем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованном снимке можно увидеть, что послание прикреплено к ограждению кладбища.

«Остановитесь на мгновение, когда проходите мимо. Однажды мы были такими же, как вы сейчас. Однажды вы будете такими, как мы сейчас!»

— гласит текст записки.

Один из комментаторов признался, что, прочитав послание, испытал тревогу.

«Тем не менее эти строки не лишены поэтичности», — добавил он. «Memento Mori (в переводе с латыни означает «помни о смерти» — прим. “Ленты.ру”)», — написал другой пользователь.

Еще один юзер вспомнил о надписи, которую однажды увидел на кладбище. «Мне больше нравится вот эта эпитафия, которую я однажды увидел на надгробном камне: "Не жди меня, я не вернусь. Не торопись, я тебя подожду"», — рассказал он.

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