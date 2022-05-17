Средневековые иконы обнаружены в Ростовском кремле

Русские иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками, обнаружены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля в процессе реставрационных работ. Как информирует сайт Минкультуры РФ, иконы находились в своеобразном тайнике, закрытые кирпичной кладкой в дверном проеме на втором этаже.

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Самуилов корпус Ростовского Архиерейского дома имеет и другое название: Митрополичьи хоромы. Некогда в нем жил митрополит, а также находился Казенный приказ, ведший "бухгалтерию" епархии, и сама казна.

Поэтому корпус не раз перестраивался, и это выплывает на свет Божий в ходе реставрации. Директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Александр Филяев пояснил, что археологи, ведущие реконструкцию здания, нашли стену XVII века, которая представляла собой фасад Самуилова корпуса, и старинный пол.