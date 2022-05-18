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2 часа назад

Картину Пикассо "Лежащая обнаженная" продали за 67,5 миллиона долларов

ТК «Звезда»иещё 1

Картину художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» (Femme nue couchée) продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $67,54 миллиона. Лот 23 оказался наиболее ценным среди всех выставлявшихся во вторник, 17 мая, на аукционе и был продан чуть выше предварительной оценки стоимости в $58,5 млн.

Картину Пикассо продали за 67,5 миллиона долларов
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Вдохновением для испанского художника стала натурщица Мария-Тереза Вальтер. Другая картина Пикассо, представленная на аукционе, «Обнаженные мужчина и женщина» была продана за $5,1 млн.

Кроме этого, на аукционе были выставлены работы Анри Матисса, Клода Моне, Сальвадора Дали и других.

В конце прошлого года с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке пустили картину Винсента Ван Гога «Стога пшеницы» за $35,9 млн. Первоначальная цена работы выдающегося художника составляла около 30 миллионов долларов, однако в ходе торгов стоимость лота выросла.

Вещи,Анри Матисс,Пабло Пикассо,
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