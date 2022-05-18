Картину Пикассо продали за 67,5 миллиона долларов

Картину художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» (Femme nue couchée) продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $67,54 миллиона. Лот 23 оказался наиболее ценным среди всех выставлявшихся во вторник, 17 мая, на аукционе и был продан чуть выше предварительной оценки стоимости в $58,5 млн.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Вдохновением для испанского художника стала натурщица Мария-Тереза Вальтер. Другая картина Пикассо, представленная на аукционе, «Обнаженные мужчина и женщина» была продана за $5,1 млн.

Кроме этого, на аукционе были выставлены работы Анри Матисса, Клода Моне, Сальвадора Дали и других.