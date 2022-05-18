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32 минуты назад

Почему микроволновка открывается только справа налево

Катя Кобышева

Когда планируешь новую кухню, хочется дать волю фантазии. Но ее полет часто упирается в некоторые ограничения, которые нельзя отменить, а можно лишь приспособиться. Например, у микроволновой печи дверца открывается только в одну сторону — справа налево — и никак иначе. "Рамблер" рассказывает, как так вышло.

Почему микроволновка открывается только справа налево
Фото: unsplash.comunsplash.com

Многие модели холодильников предусматривают возможность перевесить дверцу на другую сторону, если вдруг возникнет такая необходимость. Достаточно лишь купить специальный комплект для перестановки дверцы. Но в случае с микроволновыми печами этот фокус не пройдет.

Дело в том, что микроволновые печи изначально проектировались для правшей, которым удобно открывать дверцу левой рукой, а правой ставить или вынимать тарелку. Поэтому с правой стороны располагается панель управления, а дверца открывается в левую сторону. У холодильников такой асимметрии нет, поэтому дверцу можно навесить как угодно. Кроме того, микроволновые печи должны более жестко закрываться, в отличие от холодильников. Это необходимо для того, чтобы волны не распространялись вокруг печи, а оставались внутри.

Чтобы наладить производство микроволновых печей с дверцами, открывающимися в противоположную сторону, нужно запустить еще одну сборочную линию. А поскольку левшей значительно меньше, чем правшей, делать это экономически не выгодно.

Но тем не менее альтернатива есть. Если на вашей кухне нет места для микроволновой печи с дверцей, открывающейся справа налево, вам может подойти СВЧ-печь с откидной дверцей, которая открывается, как духовка. Такие печи стоят дороже, но а эстетику и комфорт, возможно, стоит один раз переплатить, чтобы долгое время пользоваться и каждый раз радоваться.

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