Почему микроволновка открывается только справа налево

Когда планируешь новую кухню, хочется дать волю фантазии. Но ее полет часто упирается в некоторые ограничения, которые нельзя отменить, а можно лишь приспособиться. Например, у микроволновой печи дверца открывается только в одну сторону — справа налево — и никак иначе. "Рамблер" рассказывает, как так вышло.
Многие модели холодильников предусматривают возможность перевесить дверцу на другую сторону, если вдруг возникнет такая необходимость. Достаточно лишь купить специальный комплект для перестановки дверцы. Но в случае с микроволновыми печами этот фокус не пройдет.
Дело в том, что микроволновые печи изначально проектировались для правшей, которым удобно открывать дверцу левой рукой, а правой ставить или вынимать тарелку. Поэтому с правой стороны располагается панель управления, а дверца открывается в левую сторону. У холодильников такой асимметрии нет, поэтому дверцу можно навесить как угодно. Кроме того, микроволновые печи должны более жестко закрываться, в отличие от холодильников. Это необходимо для того, чтобы волны не распространялись вокруг печи, а оставались внутри.
Чтобы наладить производство микроволновых печей с дверцами, открывающимися в противоположную сторону, нужно запустить еще одну сборочную линию. А поскольку левшей значительно меньше, чем правшей, делать это экономически не выгодно.
Но тем не менее альтернатива есть. Если на вашей кухне нет места для микроволновой печи с дверцей, открывающейся справа налево, вам может подойти СВЧ-печь с откидной дверцей, которая открывается, как духовка. Такие печи стоят дороже, но а эстетику и комфорт, возможно, стоит один раз переплатить, чтобы долгое время пользоваться и каждый раз радоваться.