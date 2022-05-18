На аукционе продали редкий рисунок Микеланджело

Набросок, выполненный пером и коричневыми чернилами, был выставлен на торги более чем через столетие, после того как появился в частной французской коллекции.

Работа итальянского гения эпохи Возрождения датируется концом XV века. По словам экспертов, до сих пор ей удавалось «ускользать от внимания специалистов». В Christie's отметили, что рисунок очень хорошо сохранился.

В 2019 году искусствоведы при инвентаризации частной французской коллекции идентифицировали его как одну из работ художника. В сентябре того же года рисунок был объявлен национальным достоянием Франции. Это предотвратило вывоз его с территории Пятой республики на 30 месяцев, а правительство и музеи получили возможность выкупить работу обратно. Однако предложений не поступало, и в последние недели набросок был выставлен на обозрение в Гонконге и Нью-Йорке, чтобы вызвать интерес к аукциону.