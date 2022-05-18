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2 часа назад

На аукционе за 23 миллиона евро продали редкий рисунок Микеланджело

Мир24

Редкий рисунок Микеланджело (первое известное изображение обнаженного тела художника) ушел с молотка на аукционе Christie's в Париже в среду за 23 миллиона евро, передает агентство AFP.

На аукционе продали редкий рисунок Микеланджело
Фото: Emmanuel Dunand / AFPEmmanuel Dunand / AFP

Набросок, выполненный пером и коричневыми чернилами, был выставлен на торги более чем через столетие, после того как появился в частной французской коллекции.

«Существует менее десяти рисунков Микеланджело, которые находятся в частных руках»,

– сказала директор отдела старинных рисунков и рисунков XIX века Christie’s Элен Риаль.

Работа итальянского гения эпохи Возрождения датируется концом XV века. По словам экспертов, до сих пор ей удавалось «ускользать от внимания специалистов». В Christie's отметили, что рисунок очень хорошо сохранился.

В 2019 году искусствоведы при инвентаризации частной французской коллекции идентифицировали его как одну из работ художника. В сентябре того же года рисунок был объявлен национальным достоянием Франции. Это предотвратило вывоз его с территории Пятой республики на 30 месяцев, а правительство и музеи получили возможность выкупить работу обратно. Однако предложений не поступало, и в последние недели набросок был выставлен на обозрение в Гонконге и Нью-Йорке, чтобы вызвать интерес к аукциону.

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