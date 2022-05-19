Обувь китайского бренда расплавилась на ногах девушки

Босоножки китайского бренда Shein из-за жары расплавились на ногах девушки во время прогулки. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша с никнеймом eacarrasco рассказала, что заранее продумала наряд и заказала обувь на сайте ретейлера, чтобы отправиться в ней на фестиваль Lovers and Friends, который состоялся в Лас-Вегасе. Героиня материала приобрела дешевые туфли Mary Jane на высокой платформе, стоимость которых составила 31 доллар (1928 рублей).

По словам покупательницы, температура в день фестиваля поднялась до 38 градусов по Цельсию, и вскоре она заметила, что подошвы босоножек, выполненные из резины, начали плавиться. В конечном счете по окончании мероприятия платформа одной из туфель юзерши частично деформировалась, что она и продемонстрировала на видео.

Публикация девушки стала вирусной, набрав более 255 тысяч просомтров, и развеселила зрителей. «Вот что бывает, когда покупаешь обувь на Shein», «У меня было тоже самое в Лас-Вегасе с кедами Converse», «Смеюсь в голос», «Буквально самоликвидировались», «Какая ужасная ситуация, надеюсь, ты успела добежать до дома», — шутили пользователи сети.