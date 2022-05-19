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2 часа назад

Картину "Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года" отреставрировали

Газета.Ruиещё 3

Специалисты завершили реставрацию поврежденной вандалом картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной Третьяковской галереи.

Картину "Иван Грозный и сын его Иван" отреставрировали
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Реставрацию созданного в 1885 году полотна назвали уникальной для российской практики по объему и сложности работ. Нападение на полотно произошло в 2018 году. В состоянии алкогольного опьянения вандал набросился на картину и ударил по раме, осколки стекла сильно порезали холст. Впоследствии мужчина объяснил, что Репин, по его мнению, неверно изобразил историческое событие. Эксперты оценили урон в 10 млн руб., а сам вандал был приговорен к 2,6 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что подведомственные Министерству учреждения культуры не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя в музеях. Эксперимент не будет действовать в музеях-заповедниках при оказании услуг общественного питания. В частности, решение связано с инцидентом с картиной Репина.

Вещи,Илья Репин,Иван Грозный,
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