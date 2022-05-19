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1 час назад

Обнаружено домашнее задание школьника возрастом 1300 лет

Российская Газета

Китайские археологи идентифицировали древний документ, найденный еще в 1969 году на раскопках кладбища в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Это оказалось домашнее задание, которое выполнял школьник в 710 году нашей эры.

Обнаружено домашнее задание школьника возрастом 1300 лет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об открытии сообщило информационное агентство "Синьхуа". Идентифицированный специалистами документ проливает новый свет на понимание школьной жизни в древние времена. Этот артефакт был найден в городе Турфане еще в 1969 году.

Документ заслуживает внимания хотя бы потому, что он представляет собой пятиметровый свиток. Текст на нем был написан 12-летним школьником по имени Бу Тяньшоу в 710 году нашей эры, то есть в период правления династии Тан.

Ученик переписал несколько глав двух книг: аннотаций к "Аналектам Конфуция" известного ученого Чжэн Сюаня и "Классической тысячи иероглифов", китайской поэмы, которая использовалась в качестве учебника для обучения иероглифам.

"Интересно, что в конце свитка он написал: "Сегодня домашнее задание выполнено. Учитель, пожалуйста, не задерживайте урок и отпустите нас домой пораньше", - говорит исследователь Дилинур Маймин из Турфанского музея.

Примечательно и то, что обычное домашнее задание, выполненное учеником 1300 лет назад, сегодня предоставило ученым крайне ценную информацию. Дело в том, что упомянутые выше аннотации Чжэн Сюаня к "Аналектам Конфуция" были утеряны после окончания правления династии Тан. Поэтому копия, сделанная 12-летним Бу, и другие документы, также обнаруженные в Турфане, предоставили очень важные данные для изучения классических произведений конфуцианства.

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