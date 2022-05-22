Ваши пальцы пахнут ландышем: каким был советский парфюм

Известные бренды, выпускающие парфюм, уходят из России. Мы решили вспомнить советские ароматы и прикинуть, какие из них могли бы вернуться на рынок.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В связи с международной обстановкой крупные парфюмерные бренды заявили о приостановке сотрудничества с Россией. Цены на туалетную воду в магазинах сразу же взлетели до небес, и москвички решили, что отечественные марки не так уж и плохи. Из закромов коллективной памяти всплыла легенда о «Красной Москве», которая «один-в-один Шанель № 5», а продукция «Новой Зари» заиграла новыми интересными нотами. Девушки открывают для себя ароматы, которые носили их бабушки, и многие из них оказались вполне достойными внимания внучек.

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Хозяйка ателье «Дом парфюмера» Ольга Госина рассказала нам о самых популярных советских ароматах, которые и сегодня можно найти в магазинах или на онлайн-аукционах.

Ольга демонстрирует свою коллекцию: целая стена в ателье посвящена знаменитым советским ароматам. Одной «Красной Москвы» тут несколько видов — от той, что выпускалась в 20-е годы прошлого века до современной.

"Многие ретроароматы сильно отличаются от их современных аналогов, — рассказывает она. — Все дело в сырье. До революции 1917 года 70 процентов компонентов — от розы до жасмина — привозили из Франции. Да, у нас в Крыму тоже есть роза, но из-за погодных условий она не дает эфира по качеству, сопоставимого с французским. На Западе крымская роза вообще не котируется, и парфюмеры ее не используют".

Поэтому, пока на складах фабрик «Брокар» (ныне «Новая Заря») и «Ралле», переименованной после революции в «Свободу», сохранялся запас зарубежных ингредиентов, духи выпускались с богатым составом, близким к натуральному. Из-за того что объемы производства были сильно уменьшены, этих запасов хватило надолго.

Но со временем склады опустели, мечтать о новой партии французского сырья стране, находившейся за железным занавесом, уже не приходилось. Нужно было рассчитывать на свои силы.

"На то, чтобы перейти полностью на наши ингредиенты, понадобилось около 45 лет, — отмечает Госина. — На территории Крыма стали выращивать лаванду и другие душистые травы. Но натуральные ингредиенты очень дороги. Поэтому параллельно развивалось и синтетическое производство".

В стране были запущены НИИ, разрабатывавшие новые компоненты. Так, советские парфюмеры первыми синтезировали молекулу с запахом сандала и ставшую невероятно важной для парфюмерной промышленности — с запахом ландыша. Соответственно, менялся и состав первых советских духов.

Количество компонентов сокращалось, натуральные эфиры заменялись синтетическими. Так, «Красная Москва» 1920 года отличается от своей тезки из 1980-х, несмотря на то что общую идею аромата парфюмеры старались сохранить.

«Красная Москва»

К 300-летию Дома Романовых в 1913 году парфюмер Брокар придумал формулу аромата, который посвятил Екатерине II. Он назвал его «Любимый букет императрицы». После революции фабрику Брокара национализировали, а бразды правления производством перешли в руки бывшего сотрудника Брокара — Августа Мишеля, единственного оставшегося в стране парфюмера. Власти поставили Мишелю задачу разработать аромат для «советской женщины».

Парфюмер к делу подошел ответственно и предложил советским женщинам тонкие цветочные духи «Манон». Но начальство посчитало, что «Манон» слишком нежен для строительниц коммунизма. Вот тогда-то, согласно легенде, Мишель и достал из закромов фабрики тот самый «Букет императрицы», которому подарил новую жизнь под названием «Красная Москва». Сладковато-горький аромат с нотками гвоздики признали не только вполне революционным, но и соответствующим всем мировым стандартам: в 1958 году «Красная Москва» получила золотую медаль на Международной выставке в Брюсселе. Впрочем, убедительных доказательств родства между «Букетом императрицы» и «Красной Москвой» до сих не существует.

"Есть еще одна популярная легенда, связанная с «Красной Москвой», — это, якобы идентичность ароматов «Красной Москвы» и «Шанель № 5», — рассказывает Ольга. — Честно сказать, схожесть их очень натянутая и связана, скорее, с модой на подобные ароматы в начале прошлого века. Впрочем, этот миф оказался очень живучим".

Рассказывают, что в советское время к нам приезжали иностранки и гонялись за «Красной Москвой», потому что она была намного дешевле «Шанель».

«Пиковая дама»

Шипровый аромат с оттенками ириса, дубового мха, пачули и бергамота был изготовлен парфюмерами «Новой зари» в честь 150-летия Пушкина, отсюда и название. По словам, Ольги Госиной, «Пиковая дама» поставлялась на экспорт: духи продавались в ГДР, и, говорят, продавались неплохо. Сложный «роковой» аромат наши бабушки одевали исключительно на выход — в театр или ресторан.

К 1990-м годам его популярность сошла на нет — молодежь увлеклась более легкими и свежими запахами. Но сегодня, когда мода на сложные ароматы вернулась, «Пиковую даму» реанимировали аж два производства — российский «Брокард» и итальянский Xerjoff. Впрочем, и винтажные духи производства «Новой зари» до сих пор можно найти на сайтах объявлений.

«Шипр»

Невероятно, но факт: изначально парфюмер «прекрасной эпохи» Франсуа Коти придумал «Шипр» в качестве духов для женщин, а не привычного для нас мужского одеколона.

"Это был яркий аромат с классической структурой: сверху цитрусовые, в середине цветы, а внизу — база со мхом, — рассказывает Ольга. — В советское время духи стали упрощаться и в итоге превратились в одеколон с аналогичным названием".

Впрочем, и в качестве одеколона «Шипр» не растерял респектабельности.

"Он считался дорогим одеколоном, предназначенным для состоятельных мужчин, — поясняет парфюмер. — Тот же «Тройной» с цитрусовыми нотами — дешевая альтернатива «Шипру». Он был предназначен для того, чтобы освежиться, поэтому мгновенно улетучивался".

Элитный «Шипр» был не по карману и советским алкоголикам, предпочитавшим «Тройной». Впрочем, состав советского одеколона сегодня сочли бы в каком-то смысле даже полезным для здоровья: спирт, вода и настойка цитрусов. Экологически чистый продукт!

"Вообще, одеколоны пили не только в СССР, — замечает Ольга. — Тот же Наполеон употреблял одеколоны как снаружи, так и вовнутрь".

«Ландыш серебристый»

В основе аромата 50-х годов прошлого века — лилиальальдегид — та самая молекула с запахом ландыша, что синтезировали советские парфюмеры. По содержанию душистых веществ он относился к цветочной группе духов категории «А»: в составе композиции было от 7,5 до 20 процентов ароматических масел, а стойкость составляла не менее 40 часов.

«Ландыш» был недорогим в производстве и несколько десятилетий пользовался любовью советских девушек. Формула была настолько популярна, что даже дала название одноименному фильму Александра Цекало, главная героиня которого обожала ландышевые духи.

— Сейчас ландышевые моноароматы не в моде, хотя Guerlain, один из старейших домов парфюмерии, каждый год к майским праздникам выпускает лимитированный аромат с ландышем, — рассказывает Госина. — Остальные парфюмеры используют ноту ландыша для того, чтобы сделать композицию более прозрачной. Впрочем, тот самый «Ландыш серебристый» до сих пор можно найти на полках «Новой Зари».

К слову, именно такие «прозрачные» легкие ароматы, по словам Ольги, предпочитают дамы «элегантного возраста», чья молодость пришлась на эпоху «Красной Москвы».

"Когда на экскурсиях я подвожу их к стенду с «Москвой», они отпрыгивают от нее как черт от ладана, — улыбается парфюмер. — Видимо, «наелись» в свое время. Зато к легендарным духам советской эпохи проявляют интерес молодые женщины. Им нравятся серьезные и сложные запахи".