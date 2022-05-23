Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Создан небоскреб для любого города мира

Lenta.ru

Британская архитектурная студия Haptic и инжиниринговая компания Ramboll создали концепцию деревянного небоскреба, который подойдет для любого города мира. Об этом сообщает Dezeen.

Создан небоскреб для любого города мира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Проект получил название Regenerative High-Rise. В строительстве будут использовать клееный брус и железобетон. Конструкцию башни можно будет менять, перемещая модули в нужное место. Выбор древесины в качестве основного материала архитекторы объяснили стремлением уменьшить углеродный след и обеспечить качественную теплоизоляцию.

Авторы проекта не стали фокусироваться на конкретной концепции — постройка подойдет для жилья, офисов, развлекательных и производственных целей.

«Мы разработали проект, чтобы раздвинуть границы в устойчивой, адаптируемой высотной архитектуре. Универсальная концепция дизайна позволяет ввести здание в эксплуатацию в любом городе мира», — пояснили архитекторы.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители