К Платиновому юбилею Елизаветы II выпустили 15 сувениров

В честь 70-летия нахождения Елизаветы II на троне в розничные магазины Великобритании поступит сувенирная продукция, посвященная этому событию. Об этом сообщает Daily Mail.

К Платиновому юбилею Ее Величества было выпущено 15 разнообразных атрибутов с символикой королевской семьи, портретами монарха и изображением собак ее любимой породы - корги. В продаже можно будет найти несколько вариантов посуды, например кружку за £22 с надписью God Save The Queen и тарелки с изображением Елизаветы II и ее питомцев по £15. Можно будет приобрести и чайный набор за £50.

"Рассыпной чай из Индии, Шри-Ланки и Китая в дополнении кружкой Platinum Jubilee из тонкого фарфора, украшенной эксклюзивным рисунком и отделанной золотыми элементами",

- сказано описании к товару.