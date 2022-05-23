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2 часа назад

К Платиновому юбилею Елизаветы II выпустили 15 сувениров

Газета.Ru

В честь 70-летия нахождения Елизаветы II на троне в розничные магазины Великобритании поступит сувенирная продукция, посвященная этому событию. Об этом сообщает Daily Mail.

К Платиновому юбилею Елизаветы II выпустили 15 сувениров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

К Платиновому юбилею Ее Величества было выпущено 15 разнообразных атрибутов с символикой королевской семьи, портретами монарха и изображением собак ее любимой породы - корги. В продаже можно будет найти несколько вариантов посуды, например кружку за £22 с надписью God Save The Queen и тарелки с изображением Елизаветы II и ее питомцев по £15. Можно будет приобрести и чайный набор за £50.

"Рассыпной чай из Индии, Шри-Ланки и Китая в дополнении кружкой Platinum Jubilee из тонкого фарфора, украшенной эксклюзивным рисунком и отделанной золотыми элементами",

- сказано описании к товару.

Во столько же обойдется набор для пикника, в который входит несколько вариантов алкогольных напитков. Из еды продаются бисквитные печенья, дизайн упаковки которых был вдохновлен пурпурной мантией Елизаветы II, которую королева надевала во время коронации. Плюшевый медведь с надписью "Платиновый юбилей 2022" обойдется в £20, сумка-шопер из переработанных материалов - в £35, юбилейная монета Королевского монетного двора - в £10.

Вещи,Елизавета II,
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