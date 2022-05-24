В России вышла книга, соавтором которой стала нейросеть

Писатель Павел Пепперштейн в соавторстве с нейросетью выпустил книгу "Пытаясь проснуться". Об этом сообщает ТАСС.

"Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, еще дюжину сочинила генеративная нейросеть ruGPT-3, дополнительно обученная на рассказах Павла и фрагментах его интервью", - рассказали в издательстве Individuum. Сборник рассказов стал первым в мире произведением при участии "цифрового двойника".

Читатель увидит текст нейросети в том виде, в котором она его составила. Как отмечают в издательстве, искусственный интеллект составлял части произведения в несколько заходов после обучения на классической литературе и промежуточной настройки. При написании текста нейросеть имитировала стиль Пепперштейна.