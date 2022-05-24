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1 час назад

В России вышла первая в мире книга, соавтором которой стала нейросеть

Газета.Ruиещё 2

Писатель Павел Пепперштейн в соавторстве с нейросетью выпустил книгу "Пытаясь проснуться". Об этом сообщает ТАСС.

В России вышла книга, соавтором которой стала нейросеть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, еще дюжину сочинила генеративная нейросеть ruGPT-3, дополнительно обученная на рассказах Павла и фрагментах его интервью", - рассказали в издательстве Individuum. Сборник рассказов стал первым в мире произведением при участии "цифрового двойника".

Читатель увидит текст нейросети в том виде, в котором она его составила. Как отмечают в издательстве, искусственный интеллект составлял части произведения в несколько заходов после обучения на классической литературе и промежуточной настройки. При написании текста нейросеть имитировала стиль Пепперштейна.

"Честно говоря, мне не показалось, что между моими рассказами и рассказами, написанными "Нейро Пепперштейном", есть хоть какое-то сходство", - отметил писатель. Он добавил, что положительно оценил труд искусственного интеллекта.

Вещи,Павел Пепперштейн,
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