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53 минуты назад

В Сочи зацвели редкие лириодендроны и дерево «носовых платков»

Lenta.ru

Цветение дерева «носовых платков» и лириодендронов, которые также называют тюльпанными деревьями, началось в сочинском парке «Южные культуры», сообщает KP.RU.

В Сочи зацвело дерево «носовых платков»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистам-дендрологам долго не поддавалось размножение единственной на юге страны давидии покрывальной, однако недавно им удалось получить саженцы, которые теперь растут близ материнского дерева.

«Это очень редкое растение. В дикой природе его можно встретить в Китае, в горах на высоте 2000 метров над уровнем моря», — отметила экскурсовод Татьяна Кобылкина.

Кроме того, в парке цветут и лириодендроны, которые привлекают пчел сладковато-огуречным запахом. Родиной дерева, чьи листья своей формой напоминают лиру, является Северная Америка. Кроме того, цветы лирана внешне схожи с тюльпанами. Дендрологи отмечают, что форма цветков также напоминает чашу, которую образуют девять немного вытянутых лепестков, прикрепленных к околоцветнику.

Данное дерево считается одним из наиболее древних среди тех, кому удалось сохранить архаичные признаки. Лириодендрон можно встретить на территории Центральной и Северной Америки, на Карибских островах, в Юго-Восточной и Восточной Азии.

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