Покушения и три удара: проклятие картины "Иван Грозный и сын его Иван"

Культовая картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" 23 мая снова была вывешена в Третьяковской галерее. Правда всего на два часа. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

25 мая 2018 года в московской Третьяковке произошло крупное ЧП. Вандал разбил стекло, защищающее шедевр Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года». Осколки стекла порвали полотно в трех местах. Особенно пострадала фигура царевича, но руки и лицо героев картины испорчены не были.

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Интересно, что лица царя и царевича пострадали более ста лет назад, тогда, когда на картину было совершено первое нападение. В 1913 году старообрядец Абрам Балашов порезал картину ножом. И, по роковой случайности, сделал это тоже в трех местах. Тогда восстановлением картины занимался сам Репин.

А в 2018 году только первый этап восстановления картины оценили в 5-10 миллионов рублей. Картину обещали отреставрировать за год, но на практике это заняло четыре года.

Журналистам картину показали вчера, 23 мая 2022 года. Правда она провисела там всего два часа, после чего ее бережно сняли и отнесли в депозитарий. Картину вывесят обратно, по словам руководителя галереи, только, когда создадут защитную капсулу из стекла вроде того, какое защищает "Венеру" Ботичелли.

Многие отметили, что в таком состоянии картину видел разве что Павел Третьяков еще в 19 веке, когда ее покупал — никаких потемнений и утолщений лака.

После реставрации вся картина заиграла новыми красками — бархатный ковер загорелся алым и даже цвет глаз Грозного теперь можно разглядеть. Даже задний фон картины теперь открылся.

Wikimedia Commons

На реставрацию полотна были направлены все лучшие современные инструменты — работа западных специалистов, специальная комната с черными стенами, вакуумный стол и дорогое оборудование.

"Давайте без ложной скромности. Картина вылечена. Третьяковская галерея совершила то, о чем мечтали поколения реставраторов!", рассказала журналистам главный хранитель галереи Татьяна Городкова.

Почему так сложно

У картины, которую называют главным шедевром русской и мировой живописи, совсем не простая судьба. Многие годы картина осыпалась и считалась "тяжелобольной".

К плачевному состоянию привело первое покушение в 1913 году. Тогда, при восстановлении, полотно залили с обратной стороны осетровым клеем и наклеили на новый холст. А сверху заполировали очень толстым слоем лака. Два разных по структуре холста не сработались и создавали напряжение красочного слоя, а также только способствовали дальнейшему осыпанию краски.