В Аргентине нашли останки древнего «дракона смерти»

Аргентинские палеонтологи обнаружили останки огромного птерозавра – летающей рептилии, жившей примерно 86 миллионов лет назад. Существу присвоили неофициальное название «Дракон смерти», сообщает Cretaceous Research.

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Размах крыльев рептилии достигал девяти метров, а по размерам он напоминал школьный автобус. Ученые заявили, что это крупнейший птерозавр, когда-либо найденный в Южной Америке, и одно из самых больших летающих позвоночных в истории.

«Дракон» жил за 20 миллионов лет до падения астероида, уничтожившего динозавров и более 70% остальных живых существ. По словам исследователей, он представлял собой «устрашающее зрелище, охотясь на добычу с доисторических небес».

Научное название рептилии звучит как Thanatosdrakon amaru. Его останки сохранились в горной местности Анд на территории аргентинской провинции Мендоса.

Команда палеонтологов раскопала около 40 костей и их фрагментов. Изучив их, они отметили, что рептилия обладала весьма необычными свойствами.

«У нас нет известных данных о каком-либо близком родственнике, у которого была бы модификация тела, похожая на этих существ», – отметил руководитель исследования Леонардо Ортис из Национального университета Куйо.