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1 час назад

В Аргентине нашли останки древнего «дракона смерти»

Мир24

Аргентинские палеонтологи обнаружили останки огромного птерозавра – летающей рептилии, жившей примерно 86 миллионов лет назад. Существу присвоили неофициальное название «Дракон смерти», сообщает Cretaceous Research.

В Аргентине нашли останки древнего «дракона смерти»
Фото: dailymail.co.ukdailymail.co.uk

Размах крыльев рептилии достигал девяти метров, а по размерам он напоминал школьный автобус. Ученые заявили, что это крупнейший птерозавр, когда-либо найденный в Южной Америке, и одно из самых больших летающих позвоночных в истории.

«Дракон» жил за 20 миллионов лет до падения астероида, уничтожившего динозавров и более 70% остальных живых существ. По словам исследователей, он представлял собой «устрашающее зрелище, охотясь на добычу с доисторических небес».

Научное название рептилии звучит как Thanatosdrakon amaru. Его останки сохранились в горной местности Анд на территории аргентинской провинции Мендоса.

Команда палеонтологов раскопала около 40 костей и их фрагментов. Изучив их, они отметили, что рептилия обладала весьма необычными свойствами.

«У нас нет известных данных о каком-либо близком родственнике, у которого была бы модификация тела, похожая на этих существ», – отметил руководитель исследования Леонардо Ортис из Национального университета Куйо.

Новое открытие позволит ученым расширить знания об анатомии разнообразной группы птерозавров. Отметим, что ранее палеонтологи попытались воссоздать полет крупнейшего крылатого существа доисторической эпохи – птерозавра кетцалькоатля. Оказалось, что он плохо держался в воздухе и мог пролететь лишь небольшое расстояние.

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