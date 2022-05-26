Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
2 часа назад

В работе по восстановлению картины "Иван Грозный" участвовали биологи

Газета.Ruиещё 2

В восстановлении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" помогали биологи. Об этом реставратор Александра Орловская сообщила "РИА Новости".

Картину "Иван Грозный" помогали восстанавливать биологи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Орловская объяснила, что решение по использованию реставрационных материалов принималось с учетом мнения ученых. Известно, что материалы изначально апробировались в камерах старения, после чего эксперты делали выводы.

"Камера старения — это искусственное стимулирование старения при помощи достижения резких колебаний температур. Например, как материалы будут вести себя через 50, 100, 150 лет",

— пояснила также Орловская.

Эксперт заметила, что полотно "Иван Грозный" находилось в плохом состоянии состоянии еще до нападения. "Начиная с 1920-х годов на ней начали происходить изменения состояния сохранности. Все специалисты галереи знали, это была такая притча во языцех, что картина хронически больна", — пояснила она.

В 2018 году вандал в состоянии алкогольного опьянения набросился на полотно Репина в Третьяковской галерее. Он ударил по раме, осколки от стекла сильно порезали холст. Эксперты оценили урон в 10 млн. рублей, а мужчина был приговорен к 2,6 годам тюремного заключения. В мае 2022 года после четырех лет реставрации картина вернулась в зал Третьяковской галереи.

Вещи,Илья Репин,Иван Грозный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители