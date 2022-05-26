Картину "Иван Грозный" помогали восстанавливать биологи

В восстановлении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" помогали биологи. Об этом реставратор Александра Орловская сообщила "РИА Новости".
Орловская объяснила, что решение по использованию реставрационных материалов принималось с учетом мнения ученых. Известно, что материалы изначально апробировались в камерах старения, после чего эксперты делали выводы.
"Камера старения — это искусственное стимулирование старения при помощи достижения резких колебаний температур. Например, как материалы будут вести себя через 50, 100, 150 лет",
— пояснила также Орловская.
Эксперт заметила, что полотно "Иван Грозный" находилось в плохом состоянии состоянии еще до нападения. "Начиная с 1920-х годов на ней начали происходить изменения состояния сохранности. Все специалисты галереи знали, это была такая притча во языцех, что картина хронически больна", — пояснила она.
В 2018 году вандал в состоянии алкогольного опьянения набросился на полотно Репина в Третьяковской галерее. Он ударил по раме, осколки от стекла сильно порезали холст. Эксперты оценили урон в 10 млн. рублей, а мужчина был приговорен к 2,6 годам тюремного заключения. В мае 2022 года после четырех лет реставрации картина вернулась в зал Третьяковской галереи.