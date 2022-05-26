Картину "Иван Грозный" помогали восстанавливать биологи

В восстановлении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" помогали биологи. Об этом реставратор Александра Орловская сообщила "РИА Новости".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Орловская объяснила, что решение по использованию реставрационных материалов принималось с учетом мнения ученых. Известно, что материалы изначально апробировались в камерах старения, после чего эксперты делали выводы.

"Камера старения — это искусственное стимулирование старения при помощи достижения резких колебаний температур. Например, как материалы будут вести себя через 50, 100, 150 лет",

— пояснила также Орловская.

Эксперт заметила, что полотно "Иван Грозный" находилось в плохом состоянии состоянии еще до нападения. "Начиная с 1920-х годов на ней начали происходить изменения состояния сохранности. Все специалисты галереи знали, это была такая притча во языцех, что картина хронически больна", — пояснила она.