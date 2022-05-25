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1 час назад

Создан катамаран, напоминающий огромного паука

Naked-Science.ru

Американская компания Marine Advanced Robotics построила 30-метровое адаптивное модульное судно Proteus, названное в честь морского бога, который мог менять форму. Катамаран обладает таким же свойством и может легко адаптировалась к различным морским условиям.

Создан катамаран, напоминающий огромного паука
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Судно оснащено четырьмя стойками, между которых расположен корпус. Разработка имеет самые разные размеры и по своей форме напоминает огромного паука. Также сверхлегкими катамаранами Marine Advanced Robotics можно управлять как в ручном режиме, так и дистанционно, модели работают как на двигателях внутреннего сгорания, так и на электродвигателях.

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