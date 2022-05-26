В США создали самого маленького в мире робота-«краба»

Команда ученых из Северо-Западного университета (США) создала самого маленького в истории шагающего робота с дистанционным управлением. Размер изделия составляет всего 0,5 мм, сообщает Science Robotics.

Фото: Northwestern University Northwestern University

По своей форме робот похож на скального краба (Cancer irroratus). Управление роботом осуществляется с помощью лазеров.

Робот способен преодолевать расстояние, равное половине своего тела, за одну секунду. Его детали крепятся к резиновой подложке, способной принимать различные формы.

Тщательная калибровка деталей позволяет контролировать конфигурацию «краба». Так, лазеры нагревают определенные части, те меняют форму и продвигают робота вперед.

Такой способ управления не требует двигателя или источника питания. По мере охлаждения детали принимают первоначальную форму. Поскольку изделие обладает очень маленьким размером, это происходит очень быстро.

В ходе экспериментов ученые смогли варьировать направления и скорость движения робота. В будущем, по их словам, «крабы» научатся переворачиваться и прыгать.

Крошечные роботы обладают большим потенциалом. Их можно использовать в самых разных областях – например, для ремонта сложной техники или в медицинских процедурах. В будущем миниатюрное устройство сможет восстановить закупорившийся сосуд или удалить злокачественное образование.