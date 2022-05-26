В Приморье нашли древний корейский меч

Артефакт возрастом более полутора тысяч лет обнаружили на поле после вспашки. Вероятно, его принесли завоеватели.

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Сотрудники Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева сообщили, что их коллекция пополнилась уникальным образцом: житель села Покровка Приморского края нашел на распаханном поле меч и передал его в музей.

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Предварительная датировка находки — более полутора тысяч лет. Максим Якупов, главный хранитель Музея-заповедника истории Дальнего Востока, предположил, что это меч эпохи Трех корейских государств.

В комментарии для Naked Science Якупов так объяснил свое предположение: «Найденный меч имеет характерное трехкольцевое навершие. Однолезвийные прямые мечи с навершием такого типа были распространены на Корейском полуострове в эпоху Трех государств. В частности, они известны из погребений знати древнекорейского государства Силла и протогосударства Кая. Большинство его аналогов относятся к V-VII векам нашей эры».

Три корейских государства — первые государственные образования на Корейском полуострове, сведения о которых есть в исторических источниках. До этого периода история Кореи известна лишь по непроверяемым легендам. Первые упоминания о Трех государствах — Силла, Когурё и Пэкче — относятся к I веку до нашей эры. Основной источник информации о тех временах — «Самгук саги», памятник корейской историографии.

Согласно ему, государство Силла было основано в 57 году до нашей эры, Когурё — в 37 году до нашей эры, когда его жители отвоевали у Китая свою независимость, а Пэкче — в 18 году до нашей эры, из-за нежелания некоторых царственных особ Когурё делить наследство (при этом обычно бывали жертвы среди наследников). Далеко не все сведения «Самгук саги» нашли подтверждение, но общая картина ясна: с I века до нашей эры по VII век нашей эры три государства на самом деле как-то уживались на полуострове.

Эти государства (в большей степени — Пэкче) оказали сильное влияние на формирование японской культуры и государственности. Хотя в Стране восходящего солнца не любят такие сравнения (основа государственной идеологии там — миф об автохтонности японской культуры), но все же известно, что корейские мастера построили большинство храмов периода Нара, корейские монахи были наставниками членов правящих японских кланов, да и самурайский меч, скорее всего, имеет корейское происхождение.

Как оружие из Кореи могло попасть в Приморье? Максим Якупов так отвечает на этот вопрос: «Сейчас рассматриваются несколько версий появления этого меча в Приморье. В 698 году племена мохэ провозгласили создание государства Бохай, территория которого в начале VIII века распространялась на Южное Приморье. В образовании его, помимо мохэ, приняли участие выходцы из древнекорейского государства Когурё, завоеванного на тот момент государством Силла. Территория Приморья, по археологическим данным, также вошла в Бохай путем завоевания. Возможно, этот меч попал с кем-то из участников военного похода. Такие мечи существовали в объединенном государстве Силла после завоевания им Когурё и Пэкче. Но, конечно, нельзя исключить и то, что меч попал в Приморье в результате торговых отношений. Пока уверенно можно сказать, что он принадлежал знатному воину».

Государство Бохай располагалось на территории части Маньчжурии, юга Приморья и северной части Корейского полуострова. Основу населения составлял народ мохэ, о крепостях которого (и их оставлении) Naked Science рассказывал ранее. В 926 году нашей эры Бохай завоевали кочевые монгольские племена.