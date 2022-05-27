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2 часа назад

Названо самое старое дерево в мире

Lenta.ruиещё 1

Чилийские ученые предположили, что хвойное дерево, известное как Great Grandfather, с диаметром ствола четыре метра является старейшим живым деревом в мире, опережая предыдущего рекордсмена более чем на 600 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

Названо самое старое дерево в мире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследование, проведенное доктором Джонатаном Баричивичем (Jonathan Barichivich) из Лаборатории климатических и экологических наук в Париже, показывает, что патагонскому кипарису, также называемому Alerce Milenario, может быть до 5484 лет.

В 2020 году Баричивич взял образец ствола дерева, а затем использовал компьютерные модели, чтобы учесть факторы окружающей среды и случайные вариации, чтобы точнее оценить возраст. Поскольку ученый еще не провел полный подсчет годичных колец, результаты исследования официально не опубликованы. Если его выводы подтвердятся, то кипарис опередит 4853-летнюю сосну Мафусаил в Калифорнии.

Патагонский кипарис произрастает в Чили и Аргентине и принадлежит тому же семейству, что и гигантские секвойи. Это дерево растет очень медленно и может достигать высоты до 45 метров.

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