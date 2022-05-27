Самую большую в мире бутылку виски продали на аукционе

«Это страстный проект, посвященный жизни моего покойного отца, капитана Стэнли Монка, который сам был исследователем и за свою жизнь добился многих удивительных вещей. Накануне был бы день его рождения, так что это была идеальная дата для выставления «Бесстрашного» на аукцион», – отметил организатор торгов Дэниела Монк.