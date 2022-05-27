Самую большую в мире бутылку виски продали на аукционе

Самая большая в мире бутылка виски ушла с молотка в Эдинбурге (Шотландия). Неизвестный покупатель заплатил 1,1 млн фунтов стерлингов (почти 1,4 млн долларов) за бутылку односолодового виски Macallan высотой пять футов 11 дюймов (179 см), пишет газета The Herald.
Бутылка получила название The Intrepid («Бесстрашный») в честь новаторских достижений 11 исследователей мира, их фотографии изображены на этикетке. В гигантской бутылке содержится достаточное количество крепкого алкоголя, чтобы наполнить 444 стандартные емкости для виски.
«Это страстный проект, посвященный жизни моего покойного отца, капитана Стэнли Монка, который сам был исследователем и за свою жизнь добился многих удивительных вещей. Накануне был бы день его рождения, так что это была идеальная дата для выставления «Бесстрашного» на аукцион», – отметил организатор торгов Дэниела Монк.
Напомним, в прошлом году сорт виски Macallan 1926 Fine and Rare из погребов Спейсайда (Британия) установил рекорд онлайн-аукционов. Бутылка напитка ушла с молотка за миллион фунтов стерлингов (около 1,78 миллиона долларов). Впервые в истории бутылку спиртного продали за семизначную сумму.