На аукционе продали две дыни сорта «юбари» за $23,5 тысячи

Две дыни известного в Японии сорта «юбари» проданы в четверг на первом аукционе в городе Саппоро (северная префектура Хоккайдо) за 3 млн иен (23,5 тыс. долларов). Об этом сообщило агентство Киодо.

Фото: Большая Азия Большая Азия

Покупателем стала местная компания, занимающаяся упаковкой и продажей фруктов и овощей. Цена лота оказалась на 10% больше, чем в прошлом году.

Абсолютный рекорд торгов дынями «юбари» был установлен три года назад. Тогда их продали за 5 млн иен (39,2 тыс. долларов). Наименьшую цену на аукционе зафиксировали в 2020 году. Тогда на фоне пандемии коронавируса выручка за две дыни составила всего 120 тыс. иен (1,1 тыс. долларов).

Плоды сорта «юбари» имеют круглую форму и отличаются специфической зеленой коркой с образующими сложный узор рельефными желтоватыми прожилками. Оранжевую мякоть этих дынь ценят за тонкий вкус и характерный сладкий аромат. В этом году фермерам на Хоккайдо пришлось особенно трудно: из-за низких температур зимой они были вынуждены очень внимательно следить за микроклиматом в теплицах.