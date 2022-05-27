Лунную пыль, съеденную тараканами, выставили ​​на аукцион

RR Auction, фирма из Нью-Гэмпшира, которая специализируется на вещах, связанных с космосом, выставила на торги замечательный раритет – кусочек Луны, доставленный на Землю в 1969 году астронавтами «Аполлона-11», который затем был скормлен тараканам. И вот пожалуйста – не хотите ли купить банку с тремя трупами тараканов и лунную пыль, извлеченную из их желудков? Торги за этот лот начались 26 мая и продлятся до 24 июня, начальная цена лота –10 000 долларов.