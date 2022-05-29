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1 час назад

Gucci презентовали "умное" кольцо за $1000

Мира Маркина

Известный на весь мир люксовый бренд Gucci совместно с финским производителем медицинской электроники Ōura выпустили "умное" кольцо премиум-класса, об этом рассказали в издании Ferra.

Gucci презентовали "умное" кольцо за $1000
Фото: GucciGucci

Смарт-кольцо способно отслеживать сердечный ритм человека и температуру тела, а также анализировать сон. С кольцом можно погружаться в воду на глубину до ста метров.

Помимо качественной "начинки", над внешним видом кольца тоже неплохо поработали - материал, из которого выполнено кольцо, называется корунд, он окаймлен 18-каратным золотом, и надпись "Gucci", нанесенная на поверхность кольца, выполнена также из 18-каратного золота.

Кольцо с помощью Bluetooth-соединения передает все записанные данные на смартфон. Ежедневно кольцо расшифровывает показатели каждого дня с помощью трех оценок, а выставляются они смарт-системой, учитывая индивидуальные особенности человека.

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