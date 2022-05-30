Стоящий 406 миллионов рублей предмет старины нечаянно подарили

Смотритель особняка XVI века в городе Сейфорд, Великобритания, собирался сжечь прогнившую накладку на камин, а потом нечаянно подарил ее незнакомцу. Вещь оказалась предметом старины, стоящим пять миллионов фунтов стерлингов (406,9 миллиона рублей), пишет Daily Mail.

Ценная накладка на камин хранилась в особняке Сейфорд-Холл, построенном в XVI веке. Когда-то он использовался в качестве частного санатория, затем 20 лет стоял заброшенным, пока не перешел в собственность компании, которая собиралась превратить его в дорогой отель. Смотрителем особняка работал Брайан Уилсон, который жил рядом в автоприцепе. В июне 2020 года он пожаловался строительному инспектору, что прошлой ночью кто-то проник на территорию и похитил трактор, камины и декоративные элементы к ним.

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В ходе расследования выяснилось, что незадолго до этого Уилсон пригласил в особняк торговца автомобилями Эндрю Поттера, который якобы собирался приобрести здание. Тот обратил внимание на кипу гнилой древесины, которую Уилсон хотел сжечь. Сверху лежала резная накладка на камин шириной 2,7 метра, похожая на обычную доску. Поттер попросил отдать ее ему, и Уилсон согласился.

Поттер не прикасался к «доске» целый год, а затем решил сделать из нее спинки для кроватей своих троих детей. Когда он собирался разрезать ее перед своим гаражом, мимо проходил специалист по елизаветинской эпохе. «Что вы делаете!» — закричал он и остановил бизнесмена.

По его совету Поттер показал доску знакомому эксперту. Оказалось, что обрамление камина, украшенное резьбой с гербом королевы Елизаветы I, стоит не менее пяти миллионов фунтов (406,9 миллиона рублей). Теперь бизнесмен ищет покупателя для своей находки.

Накладка на камин оказалась не единственным предметом, от которого избавился Уилсон. Помимо нее, он выставлял на продажу различные элементы особняка, в том числе камины, балюстрады и фонтаны. Трактор и камины смотритель сбыл местным торговцам за тысячу фунтов (82,4 тысячи рублей) и 450 фунтов (37,1 тысячи рублей) соответственно.

Руководство Уилсона собиралось обсудить с ним произошедшее, но смотритель так и не пришел на встречу, поэтому в ноябре 2020 года его уволили. Он узнал об этом лишь в феврале 2021 года, после чего обратился в суд по трудовым спорам.

В суде Уилсон пояснил, что собирался сжечь деревянную накладку на камин, так как она сгнила, и решил отдать ее Поттеру, поскольку не хотел тратить на нее время. Мужчина отверг обвинения в продаже трактора и заявил, что тот тоже был абсолютно сгнившим.

Суд принял решение, что мужчину несправедливо уволили, и постановил выплатить ему более четырех тысяч фунтов (329,9 тысячи рублей) в качестве недополученного дохода. В то же время судья Кейт Хиндмарш заявила: