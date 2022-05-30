Россияне перечислили популярные в СССР объекты для коллекционирования

«Я собирал значки, марки, монеты, конфетные фантики, спичечные коробки с разными этикетками. Даже этикетки от бутылок были, а больше всего они ценились от рома "Негро" — это самый писк. Все собиралось, обменивалось и, чего греха таить, проигрывалось и выигрывалось», — признался юзер.