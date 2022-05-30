Россияне перечислили популярные в СССР объекты для коллекционирования

Популярные в СССР объекты для коллекционирования перечислили россияне под фотографией в социальной сети «ВКонтакте». На снимке изображено полсотни разных значков советской эпохи.
Участник группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» написал:
«Мaльчишки coбиpaли coлдaтиков, тaнки, caмолеты, машинки и, конечно же, значки. Хвастались перед друзьями».
Пользователи сети вспомнили, что они коллекционировали чаще всего: значки, марки, монеты и фантики. «Начала с конфетныx фантиков, а закончила импортными бутылочками и пачками импортныx сигарет», — отметила подписчица.
«Было такое, собирал марки, значки, а потом стал собирать пачки из-под сигарет и бутылки из-под коньяка», — поддержал девушку один из комментаторов.
«Я собирал значки, марки, монеты, конфетные фантики, спичечные коробки с разными этикетками. Даже этикетки от бутылок были, а больше всего они ценились от рома "Негро" — это самый писк. Все собиралось, обменивалось и, чего греха таить, проигрывалось и выигрывалось», — признался юзер.