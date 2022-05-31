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1 час назад

В Египте найдены саркофаги, мумии и свиток "Книги мертвых"

Газета.Ruиещё 2

Большое количество древних египетских бронзовых статуй и хорошо сохранившихся саркофагов было обнаружено в селении Саккара, расположенном в 25 км к югу от Каира. Там находился древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Министерства туризма и древностей Египта.

В Египте найдены саркофаги, мумии и свиток "Книги мертвых"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Археологи считают, что нашли самое крупное собрание бронзовых статуй в этом районе позднего периода, или V века до н.э. 150 обнаруженных статуй олицетворяют собой богов египетского пантеона, в том числе бога загробного царства Анубиса, бога растительности Нефертума и бога солнца Амона. Все это было извлечено пока лишь с небольшого 400-метрового участка египетской археологической миссией, работающей здесь с 2018 года. Древние бронзовые статуи, найденные в египетской Саккаре, были представлены публике в понедельник на импровизированной выставке под открытым небом, у подножия Ступенчатой пирамиды Джосера.

В заявлении также говорится, что археологи обнаружили бронзовые сосуды, использовавшиеся во время религиозных ритуалов, посвященных богине плодородия Изиде, а внутри 250 цветных деревянных саркофагов присутствуют хорошо сохранившиеся мумии. В захоронениях встречались также деревянные статуи, деревянные маски, окрашенные в золотистый цвет, и десятки фигурок кошек. Еще миссия обнаружила тайник с кладом эпохи Нового Царства, относящийся к XV веку до н.э. и включающий бронзовое зеркало, ожерелья, серьги и ножные браслеты. Особый интерес вызвала находка папируса, который, по мнению ученых, содержит главы из "Книги мертвых". Папирус был отправлен в лабораторию при Египетском музее для дальнейшего изучения.

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