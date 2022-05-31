В Египте найдены саркофаги, мумии и свиток "Книги мертвых"

Большое количество древних египетских бронзовых статуй и хорошо сохранившихся саркофагов было обнаружено в селении Саккара, расположенном в 25 км к югу от Каира. Там находился древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Министерства туризма и древностей Египта.

Археологи считают, что нашли самое крупное собрание бронзовых статуй в этом районе позднего периода, или V века до н.э. 150 обнаруженных статуй олицетворяют собой богов египетского пантеона, в том числе бога загробного царства Анубиса, бога растительности Нефертума и бога солнца Амона. Все это было извлечено пока лишь с небольшого 400-метрового участка египетской археологической миссией, работающей здесь с 2018 года. Древние бронзовые статуи, найденные в египетской Саккаре, были представлены публике в понедельник на импровизированной выставке под открытым небом, у подножия Ступенчатой пирамиды Джосера.