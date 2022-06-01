Москвичи смогут разгадать загадку магнетизма римских императоров

В Галерее классической фотографии в рамках выставки «ФотоТОП. Натюрморт 2022» продолжает работать экспозиция видного представителя питерского романтического духа Славы Баранова.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Творчество фотографа-интеллектуала представлено тремя сериями. В работах из цикла натюрмортов «Петербургские сумерки» (1997) автор стремится передать неуловимое очарование «серебряного века». Сложный жанр кабинетного натюрморта типа venitas развёрнут перед зрителем в виде изображений необычных объектов, выполненных в филигранной технике ручной чёрно-белой печати. Серия «Последние римляне» (2000) своим визуальным рядом повествует о бренности земной славы, человеческой жизни и вечности искусства. Снятые Барановым мраморные скульптуры римских императоров и военачальников, впитавшие в себя мудрость долгих веков, оказывают завораживающее действие на зрителя, и разгадать загадку этого магнетизма невозможно.

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Принцип амальгамы — сохранение живого света. Причём если зеркало просто отражает живой свет, то в чёрно–белой серии Баранова «Амальгама» (2007-2022) он остаётся навсегда. Там происходит постоянная химическая реакция, и она, в принципе, бесконечна... В кристаллы серебра попадает свет, который остается там навсегда. Это и есть тот самый «живой» свет.

«Если химически разобрать фотографию, этот свет в ней присутствует всегда. В современный цифровых цветных фотографиях "живой" свет не остаётся. Если у вас есть старая черно-белая фотография вашего родственника, и вы на неё смотрите, — вы видите своих родственников в том самом атмосферном свете, который физически присутствует рядом. Некоторые суеверные люди убирают эти фотографии в альбомы, потому что при этом свете их родственники мистически, по сути, все еще живы»,

— говорил в одним из своих интервью Слава Баранов.

Комментирует куратор проекта «ФотоТОП. Натюрморт 2022» Олег Арнаутов:

«У Славы Баранова натюрморты наполняются с избытком, но в них всегда, практически в каждом из них, чувствуется питерский тленный дух, энтропия, декаданс, длинные за полночь разговоры в прокуренной и пропитанной спиртными парами мастерской. «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух» приходит на ум и появляется, «дыша духами и туманами», незнакомка…».

Справка "СП":

Слава Баранов — свободный художник, сотрудничает с российскими и европейскими музеями, а также занимается экспертизой и формированием фотографических коллекций. Баранов начинал свой творческий путь как поэт, окончил Литературный институт им. А.М. Горького в Москве, а ныне состоит в таких творческих союзах, как ИКОМ, IFA, СХР. Фотографией начал всерьез заниматься в середине 90-х годов, при этом предыдущий литературный опыт помог ему по-новому взглянуть на фотографическое искусство. По этой причине Баранов не смог и, видимо, не захотел подойти к отображению объекта на плоскости как к самодостаточной игре графических форм и тонов. Предметы в его композициях существуют, прежде всего, в своих культурологических значениях, его ассоциации образуют сложное смысловое плетение, которое можно определить даже как род текста – местами рифмующегося, если всмотреться пристально. Работы Славы Баранова представлены в музеях и галереях Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Риги, а также Китая, Франции, Англии, Нидерландов. Живёт в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.