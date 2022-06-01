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2 часа назад

Не в России: где делают лучшую водку в мире

Мария Иглина

Россию довольно трудно представить без такого алкогольного напитка, как водка. Многие российские водочные бренды, в том числе, получили широкое распространение и за пределами страны. А в некоторых государствах и вовсе решили изобрести собственный подобный напиток. "Рамблер" расскажет, в какой стране делают лучшую водку в мире.

Не в России: где делают лучшую водку в мире
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, здоровую конкуренцию российской водке может составить Великобритания. По словам соучредителя водочного завода Edwards 1902 Эммы Хэмилтон, у производимой в Британии водки особенный сливочный вкус, который они получают благодаря старейшим культурным сортам картофеля. Русскую же, а также скандинавскую водку, делают из пшеницы или ржи. Однако, стоит отметить, что у картофельной водки отсутствуют резкие нотки зернового спирта, и поэтому пьется она легче.

Также среди большого изобилия водки в Великобритании можно найти с ароматом жареного кофе, стручков мадагаскарской ванили, британской спаржи, клубники и даже с корнем ревеня. Некоторые британцы убеждены, что в скором времени они смогут назвать себя лучшей страной по производству водки.

Некоторое время также был составлен рейтинг лучших водок мира. И на первом месте оказался вовсе не российский производитель. Первое место занял бренд французской водки премиум класса — Grey Goose. Особенность производства заключается в том, что водка проходит очистку известняком и дистиллируется небольшими партиями пять раз. А вот на втором месте оказался российский бренд, однако не столь популярный, — Crystall. Третье место в рейтинге заняла польская водка Krolewska.

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