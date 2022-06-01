Найденная в пустующем доме картина ушла с молотка за 20 миллионов рублей

Картина, найденная при оценке имущества в выставленном на продажу доме в Великобритании, ушла с молотка за 255 тысяч фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей). Об этом сообщает Maidenhead Advertiser.

Фото: Кадр: Dawsons Auctioneers / YouTube Кадр: Dawsons Auctioneers / YouTube

Полотно заметила оценщица Шивон Тиррелл во время подготовки пустующего дома в Лондоне к продаже. На картине, которая висела над кроватью в одной из спален, были изображены Мадонна с младенцем в сопровождении ангелов на фоне пасторального пейзажа.

«Я не специалист по живописи, но сразу поняла, что это нечто серьезное», — рассказала она.

Выяснилось, что картина принадлежит кисти художника итальянского Возрождения Филиппино Липпи. Ее владелицей была 92-летняя женщина, которая сейчас живет в доме престарелых. Как рассказали ее родственники, они ничего не знали о ценности полотна, которое британка унаследовала от отца более 30 лет назад.

Владельцы дома выставили полотно на онлайн-аукцион Dawsons Auctioneers.

«У нас было более 20 участников, но когда цена перевалила за 100 тысяч фунтов, остались только двое», — рассказал аукционист Питер Мейсон.

В итоге работа Липпи досталась покупателю из Великобритании. Вырученные средства пойдут на оплату услуг дома престарелых, где сейчас проживает бывшая владелица полотна.