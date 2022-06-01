Ученые обнаружили самое длинное в мире растение

Порой великое скрывается в малом: хотя обычно, когда заходит речь о крупных растениях, мы вспоминаем деревья, скромная морская трава превзошла все секвойи и эвкалипты, вместе взятые. Одно-единственное растение заняло площадь около 200 квадратных километров.

Фото: © operationposidonia.com © operationposidonia.com

Морские цветковые растения, также называемые «морскими травами», распространены в теплых водах Мирового океана и напоминают наземные злаки. Они растут плотными скоплениями, похожими на наши луга, а у многих видов цветы собраны в колосья, как у нашей пшеницы.

Видео дня

Помимо цветкового, морские травы могут размножаться вегетативным способом, с помощью ползучих корневищ, от которого отходят новые корни и побеги. В таком случае генетическое разнообразие не увеличивается, зато одно растение может покрыть громадную территорию, став в буквальном смысле «растением-лугом».

Поскольку при вегетативном размножении сложно понять, где заканчивается одно растение и начинается другое, ученым пришлось собрать образцы генетического материала одного из видов посидоний — южной посидонии (Poseidonia australis) — с мелководных лугов на юго-западном побережье Австралии.

Результаты оказались поразительными: на целых 180 километров растянулись заросли посидонии, представленные одним-единственным растением, занявшие площадь около 200 квадратных километров. Сотни километров разветвленных корневищ дали начало тысячам побегов, в результате чего морское дно оказалось будто опутано живой сетью.

Что любопытно, изученный образец посидонии оказался полиплоидом, то есть при формировании семечка новый организм унаследовал не половину генетического материала материнского и отцовского растения, но всё сразу. Такое явление нередко наблюдается у дикорастущих растений: например, около трети покрытосеменных растений — полиплоиды. Обычно полиплоиды не способны к половому размножению и могут поддерживать себя исключительно за счет вегетативного размножения.

В этом случае такое растение может расти бесконечно долго: пока одни побеги и участки корневища будут умирать от старости, новые займут их место, чтобы продолжить бесконечный цикл. По мнению ученых, посидонии из исследованного Акульего залива (Shark Bay) не менее 4500 лет, что не делает ее рекордсменом по возрасту — в конце концов, хорошо известна сосна, которую срубили в возрасте около 5000 лет. Тем не менее в том, что на сегодня это растение — крупнейшее из известных на планете, сомневаться не приходится: у нас в наличии — 200 квадратных километров доказательств.

Единственное, что может угрожать будущему этого уникального растения, — климатические изменения: после аномальной жары летом 2010 и 2011 годов заросли посидонии в Акульем заливе сильно пострадали, хотя уже начали восстанавливаться. К сожалению, у растений, не размножающихся половым способом, мало шансов адаптироваться к изменчивым условиям среды из-за неспособности повысить свое генетическое разнообразие. Поэтому остается только надеяться, что имеющиеся в распоряжении посидонии гены помогут ей пережить неспокойные времена и еще много лет покрывать песчаное дно у берегов Австралии.