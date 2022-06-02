Что значит “ошибка 451” и можно ли ее обойти

Чаще всего интернет-пользователи сталкиваются с ошибкой протокола HTTP под номером 404 – “Not Found” (не найдено). То есть, сервер не может найти информацию по сформированному запросу. Но нередко можно увидеть и статус 451 – “Forbidden”. Хотите знать, почему появляется эта ошибка и причем здесь Рэй Брэдбери – читайте статью “Рамблера”.

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Главный герой культовой антиутопии Рэя Брэдбери “451 градус по Фаренгейту” Гай Монтэг работает в службе уничтожения книг. Он является “пожарным”. Монтэг вынужден сжигать найденные у людей книги, так как владение ими запрещено законом в обществе будущего.

В эпиграфе, предваряющем роман, Брэдбери отметил, что температура горения бумаги – 451 градус по Фаренгейту.

“Ошибка 451” или “Недоступно по юридическим причинам” (англ. Unavailable For Legal Reasons) означает, что доступ к данным, находящимся на запрашиваемой странице, запрещен по требованию государственных органов или правообладателей. Этот номер является прямой отсылкой к роману Брэдбери.

Miserlou/wikimedia.org

В идеале вместе с сообщением об ошибке провайдер должен указывать, какой правовой орган наложил приказ о блокировке, сколько она продлится и где можно найти связанные с ней правовые документы.

Кстати, от владельцев заблокированного сайта не зависит, какую ошибку вы увидите.

Аналогом данного статуса будет “403 Forbidden” (запрещено), используемый провайдерами чаще. В отличие от 451-й эта ошибка не дешифруется и не намекает на то, почему веб-страница недоступна.