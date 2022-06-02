Опубликовано архивное фото молодой Елизаветы II верхом на коне

В официальном аккаунте британской королевской семьи опубликовали новый портрет королевы Великобритании Елизаветы II в преддверии празднования Платинового юбилея правления.

Фото: theroyalfamily/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) theroyalfamily/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На черно-белом снимке 70-летней давности Елизавета II предстала верхом на коне. "5 июня 1952 года королева мчится на свою первую церемонию выноса знамени в качестве суверена. Спустя 70 лет празднование Платинового юбилея Ее Величества пройдет вместе с этой военной традицией. Также известный как парад в честь дня рождения королевы, он проводится уже 260 лет.

Сегодня более 1400 солдат выйдут на демонстрацию военной силы вместе с сотнями музыкантов и 350 лошадьми. Как суверен, королева является главой Вооруженных сил. Будучи принцессой, она вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус (ATS) в 1945 году, став первой женщиной из королевской семьи, которая служила в армии", — говорится в подписи к фотографии.