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2 часа назад

Производитель кукол Barbie не будет создавать «беременного» Кена

Национальная Служба Новостей

Производитель кукол Barbie опроверг слухи о выходе «беременного» Кена. Об этом говорится в заявлении компании Mattel, которое есть в распоряжении НСН.

Производитель Barbie не будет создавать «беременного» Кена
Фото: nsn.fmnsn.fm

Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему детских игрушек, на которой представители индустрии и общественности обсудили, могут ли «нестандартные куклы» нарушить психику детей.

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что барби-трансгендеры незаконны с точки зрения нарушения традиционных семейных ценностей, которые закреплены в Конституции РФ.

Вещи,Игорь Трунов,
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