Производитель Barbie не будет создавать «беременного» Кена

Производитель кукол Barbie опроверг слухи о выходе «беременного» Кена. Об этом говорится в заявлении компании Mattel, которое есть в распоряжении НСН.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему детских игрушек, на которой представители индустрии и общественности обсудили, могут ли «нестандартные куклы» нарушить психику детей.