Драгоценные вещи, которыми опасно владеть

Рассказов о вещах и предметах, проклятых предыдущими владельцами, немало. Вот самые достоверные.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Алмаз Надежды

Этому камню можно было дать столь красивое название разве что в качестве изощренного издевательства над его владельцами, как прошлыми, так и будущими. Сейчас коммерческая стоимость этого бриллианта — 250 миллионов долларов, да только толстосумы не спешат инвестировать в него свои капиталы.

Ни один нефтяной шейх не отваживается даже приценяться, так что сейчас алмаз находится в Смитсоновском музее США. Считается, что камень приносит смерть своим владельцам. Причем довольно жуткую. Одного разорвал бешеный пес, другого – толпа разъяренных людей. Никто не желает быть следующим и проверить силу проклятия. А еще говорят, что этому алмазу больше миллиарда лет.

Стул Басби

Вроде бы ничего особенно примечательного в этом антикварном предмете мебели нет. Кроме того, что этот стул со спинкой проклял английский убийца Том БАСБИ перед тем, как отправиться на плаху за зверскую расправу над своим приемным отцом. Басби задушил отчима, когда тот сидел на этом стуле. Говорят, теперь тот, кто на него сядет, непременно лишится жизни в результате какой-нибудь аварии. К сожалению, некоторые решившие проверить эту легенду люди и правда долго не протянули, разок присев на этот дьявольский стульчик.

Шкаф с диббуком

Так прозывается в еврейских народных легендах злой дух. Говорят, один мужчина, переживший Холокост, был владельцем небольшого шкафчика и заключил в нем демона. Потом другой человек купил этот шкаф на распродаже в 2001 году, после чего его замучили кошмары. Он отвез предмет мебели к своей матери, и ту моментально разбил паралич. Далее у шкафчика вновь сменился хозяин – и у того, помимо кошмаров, развилась еще и неприятная кожная болезнь.