Назван популярный в СССР сувенир для иностранцев

«Этот самовар с тремя ножками выглядит как спутник, как сувенир, такие часто дарили иностранцам и нашим космонавтам. По-моему, это такая квинтэссенция всего русского в одном предмете дизайна ― и самовар, и спутник. К тому же он электрический и с пластиком — явно продукт современных технологий, если сравнивать с дровяными самоварами. Я считаю, что это настоящий символ советской эпохи»,