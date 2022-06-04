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37 минут назад

Лимузин Владимира Жириновского выставили на продажу в Москве

Lenta.ru

Автомобиль, ранее принадлежавшей покойному лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, выставили на продажу в Москве. Соответствующее объявление появилось на портале «Авто.ру».

Лимузин Владимира Жириновского выставили на продажу в Москве
Фото: Фото: Авто.руФото: Авто.ру

Речь идет о лимузине Mercedes-Benz S-Class Pullman 2002 года выпуска, который оснащен 5,8-литровым двигателем V12, а также кожаным салоном, откидными столиками и массивной медиасистемой с встроенным телефоном.

По словам продавца, машина в хорошем состоянии, несмотря на одно ДТП. Стоимость транспортного средства с пробегом 155 тысяч километров составляет 2,5 миллиона рублей.

«Настоящий Pullman — не переделка, не распил! В хорошем состоянии. Было только одно ДТП, притертость, без криминала», — говорится в описании к объявлению.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вещи,Владимир Жириновский,Иисус Христос,ЛДПР,
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