Лимузин Владимира Жириновского выставили на продажу в Москве

Автомобиль, ранее принадлежавшей покойному лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, выставили на продажу в Москве. Соответствующее объявление появилось на портале «Авто.ру».

Фото: Фото: Авто.ру Фото: Авто.ру

Речь идет о лимузине Mercedes-Benz S-Class Pullman 2002 года выпуска, который оснащен 5,8-литровым двигателем V12, а также кожаным салоном, откидными столиками и массивной медиасистемой с встроенным телефоном.

По словам продавца, машина в хорошем состоянии, несмотря на одно ДТП. Стоимость транспортного средства с пробегом 155 тысяч километров составляет 2,5 миллиона рублей.

«Настоящий Pullman — не переделка, не распил! В хорошем состоянии. Было только одно ДТП, притертость, без криминала», — говорится в описании к объявлению.