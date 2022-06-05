Какие вещи выгоднее всего сдавать в ломбард

Иногда возникает необходимость быстро получить некоторую сумму денег, не связываясь с банками. Тогда на помощь приходит ломбард. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: AdobeStock AdobeStock

Прежде всего, нужно знать, что работа ломбардов регулируется Центральным банком России. Поэтому все ломбарды находятся в государственном реестре. Чтобы избежать неприятностей, нужно обратить внимание на несколько важных особенностей.

Видео дня

Во-первых, в названии должно присутствовать слово «ломбард», потому что только официальные организации имеют право его использовать.

Во-вторых, ломбарды работают с восьми утра до восьми вечера, так что если организация трудится круглосуточно, то это не ломбард.

В-третьих, сотрудники ломбарда не имеют право пользоваться вещами клиентов в залоге. Кроме того, вещи должны храниться в специально отведенном помещении.

В-четвертых, у ломбардов фиксированный перечень услуг: займы, оценка и хранение вещей. Любые дополнительные функции запрещены.

Кроме того, ломбарды самостоятельно страхуют заложенное имущество, чтобы выплатить компенсацию, например, в случае ограбления. Сотрудники ломбарда не могут требовать от клиента оформить такую страховку самостоятельно.

Также нужно обязательно ознакомиться с лицензией и свидетельством о государственной регистрации. Обычно копии документов находятся на видном и доступном для чтения месте. Клиенту для оформления сделки нужен только паспорт.

Список вещей, которые принимают ломбарды, в каждом конкретном случае может отличаться. Чаще всего принимают ювелирные украшения и часы, однако есть ломбарды, где можно заложить технику, антиквариат, меховые вещи и даже машины. Причем после получения займа автомобиль отгоняют на стоянку организации — пока машина в залоге, владелец не может ею пользоваться. Но в качестве залога может выступать только движимое имущество.

Если срочной необходимости в деньгах нет, то антиквариат выгоднее продавать частным коллекционерам. Так как техника сейчас быстро устаревает, то за нее начисляют более высокий процент. Драгоценности наоборот всегда в цене, поэтому у них процентная ставка небольшая. А вот ордена и медали в ломбарде не принимают, подобные сделки запрещены законом РФ.

Кстати, ювелирные ломбарды должны состоять на учете в Пробирной палате. Чтобы обезопасить себя, лучше проверить ломбард по реестру юридических лиц и ИП, которые имеют право осуществлять операции с драгоценными металлами.

Оценка ювелирного изделия складывается из нескольких критериев. Во-первых, это проба, вес и стоимость самого металла, во-вторых, это сохранность, внешний вид вещи и бренд. Царапины, сломанные застежки, деформации снизят величину залога.

При этом отсутствие самой пробы не является препятствием — оценщик определит ее помощью реактива. Но при этом стоимость будет ниже. К тому же при определении изделие надпиливают или обрабатывают поверхность кислотой, что значительно снижает товарный вид украшения.

Чем дольше срок заклада, тем меньше будет итоговая сумма, так как риск невыкупа для ломбарда возрастает.

Если в ювелирном магазине в цену украшения закладывается еще и работа мастера, то в ломбарде ее не учитывают. А вот вес камней значения не имеет. Повысить цену могут только действительно уникальные камни. Как правило, за украшение в ломбарде можно получить до восьмидесяти процентов его рыночной стоимости.

Кстати, отсутствие весов в ломбарде — веский повод обратиться в другую организацию. Слишком высокий курс золота также должен насторожить, поэтому лучше сделать оценку изделия в нескольких ломбардах.

Стоимость часов складывается из пробы, исправности механизма, года выпуска, марки и общего внешнего вида.

Техника (включая автомобиль) для залога должна быть в рабочем состоянии и не старше пяти лет, без видимых повреждений. Лучше всего сдавать ее в упаковке производителя, с документами, гарантийным талоном и аксессуарами.

Заложенную вещь можно выкупить в течение срока, указанного в договоре, заплатив сумму и проценты.

В этом отличие ломбарда от скупки, где вещи выкупаются на общем основании и никакого приоритета у бывшего хозяина нет. К тому же в скупке можно выручить лишь сорок-пятьдесят процентов от рыночной стоимости изделия. Зато скупщики принимают вещи, как правило, в любом состоянии.

Также можно продлить договор, но только после погашения процентов за истекший период. Клиент остается хозяином вещи до тех пор, пока платит хотя бы проценты по займу. Также можно частично погасить кредит, что снизит и начисляемый процент.